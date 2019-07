Zaclys offre l’Or aux écoles primaires ET PLUS !

Pourquoi ?

Parce que la sécurité et le respect de la vie privée est pour nous une priorité, et elle l’est d’autant plus quand il s’agit de nos enfants, nous proposons à l’ensemble des écoles primaires, un service hautement sécurisé et 100% français pour partager avec les parents d’élèves, les photos de sorties scolaires, exercices, planning des sorties et manifestations, infos diverses,… tout en gardant un strict contrôle des personnes y ayant accès. Les enseignants peuvent même utiliser ce service dans le cadre d’un projet pédagogique pour permettre à plusieurs classes d’échanger leurs documents.